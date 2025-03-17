Акция "День без турникетов" начнется в Москве 25 марта

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Акция "День без турникетов" пройдет в Москве с 25 по 29 марта. В ее рамках свои двери откроют более 130 IT-предприятий, производства, научные лаборатории и креативные пространства, сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

"Они подготовят 200 экскурсий, мастер-классов и лекций. На нескольких площадках организуют встречи с руководителями компаний и представителями кадровых служб. Посетители узнают, какие инновационные продукты создаются в Москве и как построить карьеру в сфере высоких технологий", – подчеркнула заммэра Наталья Сергунина.

Участие будет бесплатным, необходима только предварительная регистрация на сайте акции.

В центре аддитивного инжиниринга гости узнают о 3D-технологиях. Они увидят процесс создания изделий. В фармацевтической лаборатории посетителям расскажут о разработке лекарственных средств и устройстве инновационного кластера "Ломоносов".

Также специалисты предприятия, работающего в области обеспечения авиаотрасли топливом, предложат отправиться на экскурсию по заправочному комплексу и посетить салоны советских лайнеров Ту-154 и Ил-86.

Около 30 организаций присоединятся к проекту впервые. В их число вошли разработчик программного обеспечения, "Робостанция" на ВДНХ и киностудия.

"Акция "День без турникетов" проводится больше 10 лет. За это время прошло около 7 тысяч экскурсий, участниками которых стали почти 440 тысяч человек", – сказала заммэра.

Между тем свыше тысячи бесплатных обзорных прогулок пройдут в Москве до конца года в рамках программы "Мой район". Треть из них будет организована по новым маршрутам.

В прошлом году к этим мероприятиям присоединились около 25 тысяч человек. В этом году жителям и гостям столицы расскажут историю свыше 100 районов Москвы.

