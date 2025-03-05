Москвичек пригласили на бесплатные обучающие занятия по развитию своей карьеры

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Москвичек, воспитывающих детей, пригласили принять бесплатное участие в программе "Мама работает" для прохождения обучающих курсов, чтобы реализовать себя в бизнесе. Об этом пишет портал мэра и правительства столицы.

Проект действует на базе центра "Моя карьера". Там участницы смогут познакомиться с основами работы риелтора, научиться онлайн-продвижению услуг и товаров и многому другому.

"Наша программа рассчитана на соискательниц, готовых продолжать профессиональное развитие во время отпуска по уходу за ребенком или после выхода из него", – рассказала руководитель программы "Мама работает" Юлия Беляева.

По ее словам, главная цель проекта – помочь женщинам воплотить в жизнь свою модель успеха, которая будет гармонично сочетать профессиональную деятельность и заботу о семье. Участницы смогут достичь этого благодаря профильным тренингам и коротким курсам, организованным в сотрудничестве с ведущими экспертами и работодателями из различных сфер.

Очно-заочный курс "Мама – агент по недвижимости" стартует 10 марта. Обучение проведут эксперты рынка и опытные риелторы. Слушательницы познакомятся с различными видами недвижимости и каналами ее продвижения. Преподаватели расскажут, как находить и удерживать клиентов, а также рассмотрят юридические и финансовые аспекты сделок.

Программа включает в себя самостоятельные онлайн-уроки и домашние задания с обратной связью от наставника. По окончании курса все участницы получат сертификаты. Завершится обучение 24 марта, а с 25 по 28 марта москвичек ждут экскурсии в крупные агентства недвижимости.

Присоединиться к очным встречам можно будет в центре "Моя карьера", расположенном на улице Сергия Радонежского, доме 1, строении 1. Для участия необходима предварительная регистрация по ссылке.

Еще один курс "Мама – онлайн-эксперт: от продукта до продвижения" начнется 17 марта. Он рассчитан на женщин-фрилансеров, которые хотят расширить свои навыки и развить бизнес в интернете.

В рамках обучения эксперты поделятся своими знаниями и опытом в области использования цифровых технологий для развития своего дела. Участницы узнают, как эффективно использовать свой опыт, продвигать услуги и оформлять самозанятость. Кроме того, они получат рекомендации о том, где искать клиентов и как формировать клиентскую базу, в том числе с помощью электронных сервисов.

Занятия продлятся до 28 марта, по итогам которых участницы получат готовый продукт и эффективную стратегию его продвижения. Очные встречи пройдут в том же центре. Для участия также необходима регистрация.

Вместе с тем горожане могут присоединиться к Дню финансовой грамотности, который пройдет 15 марта в Московском академическом музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (МАМТ). В программе – мастер-классы, лекции, игры, кинолекторий, мини-спектакль и финансовый девичник.

Мероприятия рассчитаны на широкую аудиторию – от дошкольников до старшего поколения. Для детей от шести до 10 лет подготовлена викторина "По мотивам сказок", где юные участники окунутся в мир классических произведений. Для старшеклассников, студентов и взрослых подготовлены паблик-токи, мастер-классы и кинолекторий.