Москвичей приглашают на день финансовой грамотности

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Департамент финансов Москвы приглашает горожан на день финансовой грамотности, который пройдет 15 марта в Московском академическом музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко (МАМТ). Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В программе – мастер-классы, лекции, игры, кинолекторий, мини-спектакль и финансовый девичник. Участие бесплатное, но требуется регистрация через сервис Russpass.

"Мы развиваем в Москве множество проектов, направленных на повышение финансовой культуры горожан. Один из них – день финансовой грамотности. В этот раз он выйдет за рамки привычного формата и впервые пройдет на сцене одного из ведущих театров страны. Это будет настоящий перформанс, где повседневные финансовые вопросы превратятся в искусство. Москвичи смогут взглянуть на личные финансы по-новому – через призму кино, театра и сказок. Эксперты поделятся полезными знаниями в необычном формате, который удивит даже тех, кто считает себя финансово подкованным. А театральная атмосфера вдохновит на достижение амбициозных финансовых целей", – рассказала министр правительства Москвы и руководитель департамента финансов Елена Зяббарова.

Мероприятия рассчитаны на широкую аудиторию – от дошкольников до старшего поколения. Для детей от шести до 10 лет подготовлена викторина "По мотивам сказок", где юные участники окунутся в мир классических произведений, выполнят творческие задания и узнают, как управлять личным бюджетом, ценить труд и принимать рациональные финансовые решения.

Подростков от 11 до 14 лет ждет интерактивный мини-спектакль "Чудо импульсивной покупки, или По следам Олечки Розовой". Ребята обсудят рассказ Надежды Тэффи "Жизнь и воротник", распределят роли и сыграют в театральной постановке, а также разберутся, как избежать импульсивных трат и их последствий.

На занятии "Финансовая грамотность в русских сказках" школьники проанализируют ошибки героев произведений "Дорогая кожа" и "Каша из топора", а также узнают, как грамотно планировать бюджет, делать покупки и формировать накопления.

Для старшеклассников, студентов и взрослых подготовлены паблик-токи, мастер-классы и кинолекторий. На паблик-токе "Альтернативные инвестиции" эксперты расскажут, как вложения в искусство, недвижимость и драгоценные металлы могут приносить не только финансовую выгоду, но и культурную ценность.

Прима-балерина МАМТ Анастасия Лименько поделится своим опытом планирования личного бюджета, расскажет, как эмоциональное выгорание влияет на финансовые решения, и объяснит, почему балет можно считать инвестицией в себя. Комики Митя Пушкин и Надежда Бобрышева добавят юмора, поделившись историями о путешествиях, походах в театры и нерациональных тратах. На кинолектории гости увидят фрагменты известных фильмов, обсудят финансовое поведение героев и узнают, как осознаннее управлять своими финансами. Стилист Ольга Малюга проведет мастер-класс о том, как собрать стильный гардероб без больших затрат.

В фойе театра откроются две выставки. Экспозиция "Финансовая безопасность" познакомит с распространенными видами мошенничества, а "Музыка танца" представит коллекцию памятных монет из золота и серебра, посвященных музыке, балету и хореографии.

Гости также смогут попробовать себя в роли банковского служащего или налогового консультанта на VR-тренажерах, где нужно будет принимать решения по кредитам и налоговым вычетам. Для оценки уровня финансовой грамотности можно будет пройти тест и получить персональные рекомендации.

Ранее участников проекта "Московское долголетие" пригласили на курс лекций по финансовой грамотности. Людям старшего возраста расскажут о том, как не стать жертвами мошенников и как можно сэкономить на покупках и оплате коммунальных услуг.

