Московский зоопарк начнет работать на час дольше с 1 марта

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Московский зоопарк решил скорректировать режим работы. С 1 марта он будет работать на час дольше, чем зимой. Об этом сообщается в телеграм-канале зоосада.

Начиная с первого дня весны Московский зоопарк начнет работать с 09:00 до 18:00. На территорию учреждения можно будет попасть с 09:00 до 17:00, дежурные кассы входов и терминалы будут работать в эти же часы. То же самое касается входа на территорию Детского зоопарка со стороны Садово-Кудринской улицы и входа со стороны станции метро "Баррикадная".

Ранее в двухэтажной оранжерее-ротонде Московского зоопарка поселились индийские безжалые пчелы. Специалисты поддерживают для насекомых специальную температуру – в районе плюс 26–28 градусов.

За последний год Московский зоопарк стал домом для около 300 новых обитателей. Кроме того, зоосад занимает первое место в мире по разнообразию коллекции – на его территории проживают более 1 200 видов животных, в том числе тех, которых почти не осталось в природе.