Капибары из Московского зоопарка вышли в уличный вольер. Животные изучают территорию и активно общаются с соседями, рассказали в пресс-службе зоосада.

Зоологи подготовили для них ров на уличной территории. Через некоторое время, когда воздух станет еще теплее, туда начнет поступать вода, и капибары смогут плавать там.

"Чтобы увидеть прогулки капибар на улице, необходимо учесть, что те любят гулять при температуре не меньше 10 градусов. Также они нередко проводят время в маленьком садике в левой части вольера, около их зимнего домика", – поделилась генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Вместе с тем специалисты регулярно работают с семьей капибар. Время от времени тренинги смогут видеть и посетители. Зоологи учат грызунов взвешиваться, проводят ветеринарные осмотры и приучают их ходить вслед за сотрудниками зоосада.

В качестве вознаграждения за успехи на тренингах капибары могут получить кукурузу, которую им дают только в небольших количествах. При этом основная часть рациона животных состоит из четырех видов салатов, яблок, киви, груш, бананов, моркови, свеклы, тыквы и многого другого.

Ранее на природных территориях ТиНАО в Москве проснулись барсуки. Эти животные находятся под третьей категорией редкости в Красной книге столицы. После спячки они начинают активно исследовать территорию в поисках пищи.