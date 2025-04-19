Синоптик Тишковец: суббота в Москве стала самым жарким 19 апреля за всю историю наблюдений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Суббота в Москве стала самым жарким 19 апреля за всю историю наблюдений. В столице оказался побил рекорд, зарегистрированный более 50 лет назад, рассказал в беседе с РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По данным эксперта, воздух в столице прогрелся до 24,7 градуса. При этом прежний максимальный показатель температуры, зафиксированный 19 апреля 1973 года, составлял 23,6 градуса.

Синоптик также обратил внимание, что нынешняя температура превышает даже климатическую норму июля, которая составляет в Москве 23,1 градуса.

По прогнозам, аномальное для апреля тепло будет сохраняться в Центральной России вплоть до вторника, 22 апреля. Уже к среде похолодает до нормальных для этого месяца показателей. Погода будет оставаться такой до конца недели.