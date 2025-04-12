Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 апреля, 07:45

Общество

Волонтер Татьяна Лучшева занимается доставкой гумпомощи для бойцов СВО

Волонтер Татьяна Лучшева занимается доставкой гумпомощи для бойцов СВО

Мемориальную доску в память о Герое России Волоскове установят в СВАО

Конные прогулки стали причиной недовольства жителей Патриарших прудов

Нутрициолог рассказала, как выбрать качественные замороженные ягоды

Грибной сезон скоро начнется в Москве

Москвичей пригласили выбрать лучшие культурные площадки города

"Актуальный репортаж": почему магнитные бури стали случаться чаще

Температура воздуха в Москве составит около 5 градусов тепла 12 апреля

В России хотят ужесточить контроль за детскими игрушками, поступающими в продажу

Новый налоговый вычет для семей появится в России в 2026 году

Жительница Истры Татьяна Лучшева собирает тонны грузов и с компанией других добровольцев доставляет самое необходимое в районы, пострадавшие от ударов ВСУ. Зачастую такие поездки приходится совершать прямо под обстрелами.

Лучшева называет себя волонтером по жизни. В детстве она кормила бездомных животных, в юности помогала в детских домах, с 2014 года отправляет гуманитарную помощь в Донбасс, а с первых дней начала СВО собирает грузы и туда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоАнастасия Бородина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика