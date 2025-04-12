Волонтер Татьяна Лучшева занимается доставкой гумпомощи для бойцов СВО

Жительница Истры Татьяна Лучшева собирает тонны грузов и с компанией других добровольцев доставляет самое необходимое в районы, пострадавшие от ударов ВСУ. Зачастую такие поездки приходится совершать прямо под обстрелами.

Лучшева называет себя волонтером по жизни. В детстве она кормила бездомных животных, в юности помогала в детских домах, с 2014 года отправляет гуманитарную помощь в Донбасс, а с первых дней начала СВО собирает грузы и туда.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.