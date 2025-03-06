Депутат Говырин призвал проверить законность продажи детских кукол в гробах

Фото: shop.mattel.com

Депутат Госдумы Алексей Говырин направил обращение в Роспотребнадзор с просьбой проверить законность продажи кукол Monster High в гробах в детских магазинах. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на депутатское письмо.

На коробках с игрушками стоит знак "4+", что означает "для детей старше 4 лет". Парламентарий попросил проверить законность продаж подобных товаров и призвал провести экспертизу с оценкой безопасности игрушек, которые могут нанести вред психическому здоровью детей.

"Игрушки, в том числе настольные и компьютерные игры, не должны вызывать у детей чувство страха либо агрессии", – говорится в обращении Говырина.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов призвал утвердить в России перечень игрушек для детских садов. По его словам, это будет перечень для определенного возраста. Глава ведомства добавлял, что дошкольный период является одним из основных периодов формирования всех основных психологических функций детей.

