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09 апреля, 12:30

Общество

Участник СВО Иван Бондюков вернулся с фронта и стал преподавателем по управлению дронами

Участник СВО Иван Бондюков вернулся с фронта и стал преподавателем по управлению дронами

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Участник СВО Иван Бондюков после возвращения к мирной жизни устроился на работу преподавателем. В этой профессии ему очень пригодился опыт, полученный на передовой. Теперь боевой офицер обучает школьников управлению беспилотниками.

Кроме того, под руководством Бондюкова, ученики получают навыки сборки и разборки автомата, учатся на скорость надевать костюм химзащиты, а также накладывать жгут при ранении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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