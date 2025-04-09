Участник СВО Иван Бондюков вернулся с фронта и стал преподавателем по управлению дронами

Участник СВО Иван Бондюков после возвращения к мирной жизни устроился на работу преподавателем. В этой профессии ему очень пригодился опыт, полученный на передовой. Теперь боевой офицер обучает школьников управлению беспилотниками.

Кроме того, под руководством Бондюкова, ученики получают навыки сборки и разборки автомата, учатся на скорость надевать костюм химзащиты, а также накладывать жгут при ранении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.