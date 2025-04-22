Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 апреля, 18:15

Мэр Москвы

Мэр Москвы сообщил об открытии спортивного комплекса для незрячих детей

Мэр Москвы сообщил об открытии спортивного комплекса для незрячих детей

Собянин: 1 июня в Москве начнется уникальный проект для детей к юбилею Победы

Сергей Собянин утвердил планы замены лифтов в жилых домах

Собянин объявил об открытии спорткомплекса для воспитанников школы-интерната № 1

Сергей Собянин сообщил об открытии новой школы в Тропарево-Никулине

Сергей Собянин: вагоны метро "Москва" являются одними из лучших в мире

Собянин: новый учебный корпус школы № 1329 открыт в Тропарево-Никулине

Сергей Собянин сообщил об открытии новой школы в Тропарево-Никулине

Собянин: велопешеходный мост свяжет парки "Яуза" и "Акведук"

Собянин согласовал проект реконструкции двух мостов через Яузу

На северо-востоке Москвы открылся новый специализированный спорткомплекс для учеников школы-интерната № 1. Объект построили с учетом особенностей детей с тяжелыми нарушениями зрения. Об открытии комплекса рассказал Сергей Собянин.

Здесь дети смогут заниматься мини-футболом, легкой атлетикой, дзюдо и плаванием. Все зоны комплекса адаптированы под тактильное и слуховое восприятие. Ученики уже начали тренировки. Учителя физкультуры отмечают, что упор делается на развитие моторики, осанки и координации, а сами ребята с энтузиазмом осваивают спортивные навыки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыспортгородвидеоЕкатерина ФоменкоМария Антропова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика