Мэр Москвы сообщил об открытии спортивного комплекса для незрячих детей

На северо-востоке Москвы открылся новый специализированный спорткомплекс для учеников школы-интерната № 1. Объект построили с учетом особенностей детей с тяжелыми нарушениями зрения. Об открытии комплекса рассказал Сергей Собянин.

Здесь дети смогут заниматься мини-футболом, легкой атлетикой, дзюдо и плаванием. Все зоны комплекса адаптированы под тактильное и слуховое восприятие. Ученики уже начали тренировки. Учителя физкультуры отмечают, что упор делается на развитие моторики, осанки и координации, а сами ребята с энтузиазмом осваивают спортивные навыки.

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