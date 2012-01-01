Врач Бугров объяснил, как прогулки предотвращают сосудистые заболевания

Во время прогулок организм насыщается кислородом, а эмоциональный фон выравнивается. Почему еще необходимо регулярно гулять на свежем воздухе, рассказал инструктор-методист по лечебной физкультуре ЦКБ с поликлиникой Управления делами Президента РФ Дмитрий Бугров в программе "Доктор 24".

Влияние на организм

Любые постоянные прогулки полезны, при этом их длительность должна составлять от 20 минут до полутора часов. Такая привычка улучшает мозговое кровообращение, настроение, состояние мышечного корсета, сосудов и суставов, рассказал Дмитрий Бугров.

Кроме того, прогулки доставляют удовольствие. Гулять можно одному, но еще лучше – в компании друзей, близких или детей, с кем можно обсудить важные вопросы. Такое совместное занятие нормализует эмоциональное состояние, добавил врач.





Дмитрий Бугров инструктор-методист по лечебной физкультуре ЦКБ с поликлиникой Управления делами Президента РФ Стоит отметить, что прогулка на улице является аэробной нагрузкой, во время которой мышцы насыщаются кислородом. Поэтому сосуды становятся более крепкими. К тому же съеденные во время обеда или ужина калории тоже сжигаются. Вместе с ними из крови уходит глюкоза.

Также прогулки помогают избежать развития инфаркта или инсульта, добавил врач.

Как и где гулять

Рекомендуется гулять в кроссовках и свободной одежде, без тяжелого рюкзака. Темп ходьбы зависит от физического состояния человека, но подъемов вверх лучше избегать, чтобы не перенапрягать суставы.





Дмитрий Бугров инструктор-методист по лечебной физкультуре ЦКБ с поликлиникой Управления делами Президента РФ Гулять лучше на природе, где есть деревья. Там воздух более чистый и человек находится вдали от машин и выхлопных газов.

Также рекомендуется гулять вечером перед сном. Ходьба улучшит качество ночного отдыха, так как вся съеденная на ужин еда успеет перевариться, отметил врач.

Кроме того, регулярные вечерние прогулки вместо просмотра телевизора нормализуют работу нервной системы, подытожил Бугров.