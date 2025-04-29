В Москве при поддержке "Единой России" заработал "Клуб своих"

Фото: московское городское региональное отделение "Единой России"

"Клуб своих" открылся в Москве при поддержке "Единой России" и столичного отделения ВОД "Матери России". Он начал работу в Центральном академическом театре Российской Армии.

"Мы готовили открытие клуба долго, и я рада, что мы собрались в семейной, дружной, теплой и праздничной обстановке именно сегодня – в преддверии Дня Победы и в День полного освобождения Курской области от фашистов", – подчеркнула директор театра, депутат Мосгордумы Милена Авимская.

Клуб будет организовывать встречи каждый месяц. Они пройдут в таких форматах, как концерты, творческие встречи и мастер-классы.

"Открытие такого клуба – действительно прекрасная востребованная идея, потому что теперь есть такое душевное место, где все смогут собираться, вместе петь, танцевать, посещать концерты и спектакли, общаться и немножко отвлекаться, забывать о своих проблемах, заботах", – отметила замруководителя исполкома столичной "Единой России", региональный координатор партпроекта "Женское движение Единой России", председатель столичного отделения ВОД "Матери России" Ирина Елиферова.

По ее словам, супруги участников СВО собираются, чтобы поддержать друг друга, получить психологическую и другую помощь. Елиферова также отметила высокий запрос на такие объединения. Первую встречу "Клуба своих" она назвала теплой, указав, что в будущем участников станет больше.

"Все участники "Клуба своих" – люди сильной воли с огромной силой духа. Отдельная благодарность всем участникам СВО, которые пришли на открытие клуба. Каждый из них для нас герой", – сказала Елиферова.

Она добавила, что забота об участниках спецоперации и их семьях является одним из важнейших направлений программы "Единой России".

В свою очередь, ветеран боевых действий, участник СВО Александр поделился, что подобные клубы важны для вернувшихся домой солдат и их семей, поскольку в их стенах можно пообщаться, познакомиться и найти единомышленников.

"И очень важно понимание, что их судьба не безразлична. Очень приятно, что о нас не забывают. Видно, что здесь собрались люди, которые тебя понимают и искренне рады тебя видеть", – рассказал он.

Ранее Владимир Путин высоко оценил организацию работы Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей. Президент назвал его примером. В других российских субъектах оказание помощи организуют так же, как и в Москве, добавил он.

