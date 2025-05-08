Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и к памятнику маршалу Жукову на Манежной площади. Мероприятие прошло накануне 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Вместе с мэром в возложении приняли участие главнокомандующий сухопутными войсками РФ, начальник Московского территориального гарнизона, генерал армии Олег Салюков, военный комендант Москвы, генерал-лейтенант Евгений Селезенев, а также представители Всероссийского детско-юношеского движения "Юнармия" и кадетского движения столицы.

В начале церемонии под военный оркестр военнослужащие роты Почетного караула вынесли три венка из еловых ветвей, украшенных белыми хризантемами и красным гвоздиками. Их установили у Вечного огня.

Собянин почтил память солдат, погибших в боях за Родину, минутой молчания, а оркестр сыграл гимн РФ. После церемония завершилась прохождением роты Почетного караула с военным оркестром.

Ранее мэр столицы сообщил, что на Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду провели предпраздничную профилактику Вечного огня. Мэр столицы назвал ее торжественным ритуалом, в котором принимают участие лучшие сотрудники газового хозяйства.

Как пояснил глава города, в ходе работ Вечный огонь переносят на временную горелку. При этом пламя остается негасимым.