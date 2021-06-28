Эксперты оценили эксперимент с ограничением въезда на Патриаршие пруды по вечерам

Конфликт между местными жителями Патриарших прудов и гостями местных баров и ресторанов из-за постоянного шума близок к развязке: в качестве эксперимента полицейские по вечерам перекрывают въезд в столичный район и пускают только автомобилистов с пропиской. По словам жителей, на Патриках стало значительно тише. Разбираемся, эффективна ли такая мера в решении проблемы и законны ли подобные ограничения.
Прикрыли лавочку?
Из-за регулярных жалоб местных жителей на ночной шум от баров и ресторанов в район Патриарших прудов ограничили въезд по вечерам пятницы, субботы и воскресенья с 19:00 до 01:00. Теперь, чтобы проехать, необходимо предъявить инспекторам документы, подтверждающие прописку в районе.
По словам депутата Совета депутатов муниципального округа Пресненский Виктории Пальговой, нынешнее ограничение движения в вечернее время по Малой Бронной является экспериментом. "Эта мера связана с тем, что жители уже в течение долгого времени жалуются на шум. Инициатива, насколько я знаю, принадлежит ГИБДД, по большей степени это эксперимент", – сказала она.
По словам местных жителей, в районе стало гораздо спокойнее.
В свою очередь, зампредседателя Совета депутатов муниципального округа Пресненский Анатолий Юшин заявил, что, даже если данная инициатива позитивно оценивается жителями, ее следует привести в нормативно-правовую форму. По его мнению, подобные вопросы нужно решать и с жителями, и со специалистами, и с государственными службами.
В беседе с "Известиями" он также подчеркнул, что решение по перекрытию проезжей части власти Москвы не выдавали.
Не будут ездить, но продолжат идти
Глава инициативной группы по борьбе с шумом на Патриарших прудах Галина Мельникова в беседе с "360" рассказала, что год назад собрала 600 подписей местных жителей и обратилась к мэру города с просьбой ограничить движение транспорта в районе. Тогда установили знаки, ограничивающие въезд мотоциклов.
В этом году активисты уже обратились с просьбой ограничить въезд в район, добавила Мельникова. По словам женщины, 90% жителей довольны введенным ограничением. Однако еще не разработан алгоритм, кого пускать, а кого нет.
"...и как сделать так, чтобы жители не чувствовали себя ущемленными. Потому что если вдруг у тебя сел телефон и нет с собой паспорта, то как ты будешь доказывать, что ты едешь к себе домой? В общем, какие-то вещи не продуманы", – сказала активистка.
По словам другой жительницы Патриков Анастасии, по прописке водителей стали пускать еще полторы недели назад. А сама девушка проезжала, просто называя свой адрес. "Может, потому что с ребенком", – предположила она.
Телеведущий Михаил Ширвиндт тоже живет на Патриарших. Он рассказал, что был там 10 дней назад. "Я подъезжаю – не пускают, не объясняя почему. Откуда я знаю, что меня пустят, если я там прописан? У меня каким-то чудом был с собой паспорт, я показал – меня пропустили домой", – рассказал артист.
По мнению Ширвиндта, эксперимент не решает проблему шума, а перекрытие района – тупиковая затея.
Актер Александр Збруев также живет в районе Патриарших прудов. По его словам, Малая Бронная из-за обилия ресторанов превратилась в Арбат.
"Когда мы сюда переехали, Малая Бронная была такой тихой, спокойной улицей... Мы переехали с Тверской именно потому, что там было шумно. Здесь была тишина полная, но через некоторое время начали без конца открывать рестораны", – сказал он.
Еще одной проблемой Патриарших, по мнению актера, является открытие одностороннего движения по Малой Бронной. Из-за этого там появились пробки, пояснил Збруев.
Нарушение прав?
Руководитель проектной группы факультета городского регионального развития НИУ ВШЭ, городской планировщик Виктория Мальцева в беседе с Москвой 24 заявила, что ограничение на посещение какой-то части территории, которая не является частной, – это нарушение базовых прав человека.
"Аналогично жителям Патриарших прудов мы платим налоги... Например, я живу в Тушине, а человек – на Патриарших прудах, наши налоги одинаково уходят в общий бюджет города. Получается, я через налоги плачу за обслуживание и создание инфраструктуры в городе, они четко не привязаны к какой-то территории, поэтому здесь коллизия получается: мне запрещают пользоваться каким-то пространством, несмотря на то что мои деньги тратятся на его обслуживание", – объяснила эксперт.
По мнению Мальцевой, применение таких жестких мер регулирования не только не решит проблему, но и приведет еще к большим конфликтам, а также к сегрегации городской среды.
В свою очередь, юрист Василий Воробьев проведение такого эксперимента назвал незаконным.
"Эксперимент должен проводиться в соответствии с какой-то нормативно-правовой базой. Такие решения (об ограничении проезда. – Прим. ред.) должны приниматься как минимум на уровне муниципальных образований, а вообще – на уровне города", – объяснил он.
По мнению специалиста, такой эксперимент вряд ли перерастет во что-то серьезное. Кроме того, полиция – федеральный орган, который не может защищать интересы какой-то одной маленькой группы людей, в данном случае проживающих на Патриарших прудах. Должны быть учтены интересы всех граждан, подытожил Воробьев.