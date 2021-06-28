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Общество

18:14

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Эксперты оценили эксперимент с ограничением въезда на Патриаршие пруды по вечерам

Нетусовое место: законно ли ограничение въезда по вечерам на Патриаршие пруды
город общество

Конфликт между местными жителями Патриарших прудов и гостями местных баров и ресторанов из-за постоянного шума близок к развязке: в качестве эксперимента полицейские по вечерам перекрывают въезд в столичный район и пускают только автомобилистов с пропиской. По словам жителей, на Патриках стало значительно тише. Разбираемся, эффективна ли такая мера в решении проблемы и законны ли подобные ограничения.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прикрыли лавочку?

Из-за регулярных жалоб местных жителей на ночной шум от баров и ресторанов в район Патриарших прудов ограничили въезд по вечерам пятницы, субботы и воскресенья с 19:00 до 01:00. Теперь, чтобы проехать, необходимо предъявить инспекторам документы, подтверждающие прописку в районе.

По словам депутата Совета депутатов муниципального округа Пресненский Виктории Пальговой, нынешнее ограничение движения в вечернее время по Малой Бронной является экспериментом. "Эта мера связана с тем, что жители уже в течение долгого времени жалуются на шум. Инициатива, насколько я знаю, принадлежит ГИБДД, по большей степени это эксперимент", – сказала она.

По словам местных жителей, в районе стало гораздо спокойнее.

Тем не менее полностью решить проблему не удалось, так как все равно машины проезжают из других заездов. Но, видимо, по итогам эксперимента будет приниматься какое-то решение.
Виктория Пальгова
депутат Совета депутатов муниципального округа Пресненский

В свою очередь, зампредседателя Совета депутатов муниципального округа Пресненский Анатолий Юшин заявил, что, даже если данная инициатива позитивно оценивается жителями, ее следует привести в нормативно-правовую форму. По его мнению, подобные вопросы нужно решать и с жителями, и со специалистами, и с государственными службами.

В беседе с "Известиями" он также подчеркнул, что решение по перекрытию проезжей части власти Москвы не выдавали.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Не будут ездить, но продолжат идти

Глава инициативной группы по борьбе с шумом на Патриарших прудах Галина Мельникова в беседе с "360" рассказала, что год назад собрала 600 подписей местных жителей и обратилась к мэру города с просьбой ограничить движение транспорта в районе. Тогда установили знаки, ограничивающие въезд мотоциклов.

В этом году активисты уже обратились с просьбой ограничить въезд в район, добавила Мельникова. По словам женщины, 90% жителей довольны введенным ограничением. Однако еще не разработан алгоритм, кого пускать, а кого нет.

"...и как сделать так, чтобы жители не чувствовали себя ущемленными. Потому что если вдруг у тебя сел телефон и нет с собой паспорта, то как ты будешь доказывать, что ты едешь к себе домой? В общем, какие-то вещи не продуманы", – сказала активистка.

По словам другой жительницы Патриков Анастасии, по прописке водителей стали пускать еще полторы недели назад. А сама девушка проезжала, просто называя свой адрес. "Может, потому что с ребенком", – предположила она.

Телеведущий Михаил Ширвиндт тоже живет на Патриарших. Он рассказал, что был там 10 дней назад. "Я подъезжаю – не пускают, не объясняя почему. Откуда я знаю, что меня пустят, если я там прописан? У меня каким-то чудом был с собой паспорт, я показал – меня пропустили домой", – рассказал артист.

По мнению Ширвиндта, эксперимент не решает проблему шума, а перекрытие района – тупиковая затея.

Просто меньше этих альфа-самцов с ревущими двигателями будет ездить. Но они будут идти – с теми же криками, разбиванием бутылок, с хохотом на улице до трех ночи. Какая разница, приехали они или пришли... К сожалению, Москва – такой город с точки зрения организации движения, что перекрытие одной улицы вызывает коллапс.
Михаил Ширвиндт
телеведущий

Актер Александр Збруев также живет в районе Патриарших прудов. По его словам, Малая Бронная из-за обилия ресторанов превратилась в Арбат.

"Когда мы сюда переехали, Малая Бронная была такой тихой, спокойной улицей... Мы переехали с Тверской именно потому, что там было шумно. Здесь была тишина полная, но через некоторое время начали без конца открывать рестораны", – сказал он.

Еще одной проблемой Патриарших, по мнению актера, является открытие одностороннего движения по Малой Бронной. Из-за этого там появились пробки, пояснил Збруев.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Нарушение прав?

Руководитель проектной группы факультета городского регионального развития НИУ ВШЭ, городской планировщик Виктория Мальцева в беседе с Москвой 24 заявила, что ограничение на посещение какой-то части территории, которая не является частной, – это нарушение базовых прав человека.

"Аналогично жителям Патриарших прудов мы платим налоги... Например, я живу в Тушине, а человек – на Патриарших прудах, наши налоги одинаково уходят в общий бюджет города. Получается, я через налоги плачу за обслуживание и создание инфраструктуры в городе, они четко не привязаны к какой-то территории, поэтому здесь коллизия получается: мне запрещают пользоваться каким-то пространством, несмотря на то что мои деньги тратятся на его обслуживание", – объяснила эксперт.

По мнению Мальцевой, применение таких жестких мер регулирования не только не решит проблему, но и приведет еще к большим конфликтам, а также к сегрегации городской среды.

Тут надо решать скорее проблему с собственниками бизнеса, с которыми возникают конфликты, и просто повышать общую культуру людей. Люди должны понимать, что у нас есть кварталы, где жилая и досуговая функции совмещены, что в таких местах нужно прилично вести себя.
Виктория Мальцева
руководитель проектной группы факультета городского регионального развития НИУ ВШЭ, городской планировщик

В свою очередь, юрист Василий Воробьев проведение такого эксперимента назвал незаконным.

"Эксперимент должен проводиться в соответствии с какой-то нормативно-правовой базой. Такие решения (об ограничении проезда. – Прим. ред.) должны приниматься как минимум на уровне муниципальных образований, а вообще – на уровне города", – объяснил он.

Если мы говорим об общественной зоне, то здесь какой-то приоритет по проживанию вводить нельзя. Жителей, конечно, можно понять. Либо здесь должна быть полностью пешеходная зона – тогда вопросов нет. Но отдавать приоритет проживающим незаконно.
Василий Воробьев
юрист

По мнению специалиста, такой эксперимент вряд ли перерастет во что-то серьезное. Кроме того, полиция – федеральный орган, который не может защищать интересы какой-то одной маленькой группы людей, в данном случае проживающих на Патриарших прудах. Должны быть учтены интересы всех граждан, подытожил Воробьев.

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