Эксперты оценили эксперимент с ограничением въезда на Патриаршие пруды по вечерам

Конфликт между местными жителями Патриарших прудов и гостями местных баров и ресторанов из-за постоянного шума близок к развязке: в качестве эксперимента полицейские по вечерам перекрывают въезд в столичный район и пускают только автомобилистов с пропиской. По словам жителей, на Патриках стало значительно тише. Разбираемся, эффективна ли такая мера в решении проблемы и законны ли подобные ограничения.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прикрыли лавочку?

Из-за регулярных жалоб местных жителей на ночной шум от баров и ресторанов в район Патриарших прудов ограничили въезд по вечерам пятницы, субботы и воскресенья с 19:00 до 01:00. Теперь, чтобы проехать, необходимо предъявить инспекторам документы, подтверждающие прописку в районе.

По словам депутата Совета депутатов муниципального округа Пресненский Виктории Пальговой, нынешнее ограничение движения в вечернее время по Малой Бронной является экспериментом. "Эта мера связана с тем, что жители уже в течение долгого времени жалуются на шум. Инициатива, насколько я знаю, принадлежит ГИБДД, по большей степени это эксперимент", – сказала она.

По словам местных жителей, в районе стало гораздо спокойнее.





Виктория Пальгова депутат Совета депутатов муниципального округа Пресненский Тем не менее полностью решить проблему не удалось, так как все равно машины проезжают из других заездов. Но, видимо, по итогам эксперимента будет приниматься какое-то решение.

В свою очередь, зампредседателя Совета депутатов муниципального округа Пресненский Анатолий Юшин заявил, что, даже если данная инициатива позитивно оценивается жителями, ее следует привести в нормативно-правовую форму. По его мнению, подобные вопросы нужно решать и с жителями, и со специалистами, и с государственными службами.

В беседе с "Известиями" он также подчеркнул, что решение по перекрытию проезжей части власти Москвы не выдавали.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Не будут ездить, но продолжат идти

Глава инициативной группы по борьбе с шумом на Патриарших прудах Галина Мельникова в беседе с "360" рассказала, что год назад собрала 600 подписей местных жителей и обратилась к мэру города с просьбой ограничить движение транспорта в районе. Тогда установили знаки, ограничивающие въезд мотоциклов.

В этом году активисты уже обратились с просьбой ограничить въезд в район, добавила Мельникова. По словам женщины, 90% жителей довольны введенным ограничением. Однако еще не разработан алгоритм, кого пускать, а кого нет.

"...и как сделать так, чтобы жители не чувствовали себя ущемленными. Потому что если вдруг у тебя сел телефон и нет с собой паспорта, то как ты будешь доказывать, что ты едешь к себе домой? В общем, какие-то вещи не продуманы", – сказала активистка.

По словам другой жительницы Патриков Анастасии, по прописке водителей стали пускать еще полторы недели назад. А сама девушка проезжала, просто называя свой адрес. "Может, потому что с ребенком", – предположила она.

Телеведущий Михаил Ширвиндт тоже живет на Патриарших. Он рассказал, что был там 10 дней назад. "Я подъезжаю – не пускают, не объясняя почему. Откуда я знаю, что меня пустят, если я там прописан? У меня каким-то чудом был с собой паспорт, я показал – меня пропустили домой", – рассказал артист.

По мнению Ширвиндта, эксперимент не решает проблему шума, а перекрытие района – тупиковая затея.





Михаил Ширвиндт телеведущий Просто меньше этих альфа-самцов с ревущими двигателями будет ездить. Но они будут идти – с теми же криками, разбиванием бутылок, с хохотом на улице до трех ночи. Какая разница, приехали они или пришли... К сожалению, Москва – такой город с точки зрения организации движения, что перекрытие одной улицы вызывает коллапс.

Актер Александр Збруев также живет в районе Патриарших прудов. По его словам, Малая Бронная из-за обилия ресторанов превратилась в Арбат.

"Когда мы сюда переехали, Малая Бронная была такой тихой, спокойной улицей... Мы переехали с Тверской именно потому, что там было шумно. Здесь была тишина полная, но через некоторое время начали без конца открывать рестораны", – сказал он.

Еще одной проблемой Патриарших, по мнению актера, является открытие одностороннего движения по Малой Бронной. Из-за этого там появились пробки, пояснил Збруев.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Нарушение прав?

Руководитель проектной группы факультета городского регионального развития НИУ ВШЭ, городской планировщик Виктория Мальцева в беседе с Москвой 24 заявила, что ограничение на посещение какой-то части территории, которая не является частной, – это нарушение базовых прав человека.

"Аналогично жителям Патриарших прудов мы платим налоги... Например, я живу в Тушине, а человек – на Патриарших прудах, наши налоги одинаково уходят в общий бюджет города. Получается, я через налоги плачу за обслуживание и создание инфраструктуры в городе, они четко не привязаны к какой-то территории, поэтому здесь коллизия получается: мне запрещают пользоваться каким-то пространством, несмотря на то что мои деньги тратятся на его обслуживание", – объяснила эксперт.

По мнению Мальцевой, применение таких жестких мер регулирования не только не решит проблему, но и приведет еще к большим конфликтам, а также к сегрегации городской среды.





Виктория Мальцева руководитель проектной группы факультета городского регионального развития НИУ ВШЭ, городской планировщик Тут надо решать скорее проблему с собственниками бизнеса, с которыми возникают конфликты, и просто повышать общую культуру людей. Люди должны понимать, что у нас есть кварталы, где жилая и досуговая функции совмещены, что в таких местах нужно прилично вести себя.

В свою очередь, юрист Василий Воробьев проведение такого эксперимента назвал незаконным.

"Эксперимент должен проводиться в соответствии с какой-то нормативно-правовой базой. Такие решения (об ограничении проезда. – Прим. ред.) должны приниматься как минимум на уровне муниципальных образований, а вообще – на уровне города", – объяснил он.





Василий Воробьев юрист Если мы говорим об общественной зоне, то здесь какой-то приоритет по проживанию вводить нельзя. Жителей, конечно, можно понять. Либо здесь должна быть полностью пешеходная зона – тогда вопросов нет. Но отдавать приоритет проживающим незаконно.

По мнению специалиста, такой эксперимент вряд ли перерастет во что-то серьезное. Кроме того, полиция – федеральный орган, который не может защищать интересы какой-то одной маленькой группы людей, в данном случае проживающих на Патриарших прудах. Должны быть учтены интересы всех граждан, подытожил Воробьев.