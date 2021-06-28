Никас Сафронов прокомментировал ситуацию с Патриаршими прудами

Проехать к Патриаршим прудам и припарковаться по выходным смогут теперь только местные жители. После многочисленных жалоб на толпу, шум и пробки в ГИБДД начали эксперимент. Теперь по субботам и воскресеньям у водителей там проверяют прописку или парковочное разрешение резидента. Такси и пешеходов пропускают без ограничений.



Поможет ли такая мера справится с потоком людей, желающих провести время в многочисленных барах вокруг сквера. И почему уже несколько лет именно Патриаршие пруды стали местом притяжения? Обсудим это с художником Никасом Сафроновым.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.