В музее-заповеднике "Царицыно" реконструируют светомузыкальный фонтан

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
В музее-заповеднике "Царицыно" проведут капитальный ремонт светомузыкального фонтана на острове Подкова в акватории Царицынского пруда, работы планируется завершить через семь месяцев, рассказал глава Москомэкспертизы Валерий Леонов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Мосгосэкспертиза выдала положительное заключение на проведение капитального ремонта светомузыкального фонтана "Царицынский". Он был открыт в 2007 году и за это время уже стал настоящей достопримечательностью парка. Музыкальные представления у фонтана полюбились как москвичам, так и гостям столицы", – заявил Леонов, чьи слова приводятся в сообщении.
Отмечается, что в рамках работ будет проведен ремонт дна и стен чаши фонтана, подпорных стен, электрощитовой, вентиляционной и разворотной камер. Кроме того, специалисты установят новое насосное оборудование, а также заменят лестницу в электрощитовую монолитным железобетонным сходом.
"Кроме того, заменят плоское шандорное ограждение на монолитное железобетонное. Элементы, к которым крепится воздушный купол консервации фонтана на зиму, приведут в порядок. В чаше фонтана специалисты устранят протечки и трещины, загерметизируют и уплотнят швы бетонирования, а также проведут гидроизоляцию поверхностей всей конструкции", – говорится в материале.
В рамках реконструкции будут заменены громкоговорители, усилители мощности, цифровые процессоры акустических систем и приборы преобразования звуковых сигналов системы звукоусиления фонтана. Галогенные светильники будут заменены современными светодиодными.
Ранее руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что реконструкция Шелепихинской набережной завершится к концу 2022 года. Он напомнил, что, кроме реконструкции набережной, проектом предусматривается строительство более 14 километров дорог, в том числе четырех эстакад, двух подземных пешеходных переходов и двух очистных сооружений.
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