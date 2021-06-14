Северный речной вокзал вышел в финал архитектурной премии MIPIM

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Северный речной вокзал стал финалистом архитектурной премии MIPIM в номинации "Лучшая реконструкция здания". Об этом сообщает Дептранс в своем телеграм-канале.

Финал конкурса состоится в сентябре 2021 года в Каннах.

"С нами в одной номинации проекты из Брюсселя, Висконсина и Парижа. Но награда уже отправлялась в Москву – ее получал парк "Зарядье" и Дворец художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Лужниках", – отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что проект инфекционного госпиталя в поселении Вороновское также стал финалистом международной премии MIPIM Awards 2021 в номинации "Лучший проект в области здравоохранения".

