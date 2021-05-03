Проект ТПУ "Нижегородская" выдвинули на премию в сфере архитектуры MIPIM Awards

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Проект транспортно-пересадочного узла "Нижегородская" выдвинут на престижную мировую премию в сфере архитектуры и строительства MIPIM Awards, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Этой премией отмечены такие знаковые столичные проекты, как парк "Зарядье" с концертным залом и Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Для транспортного же объекта такое внимание – редкость. Сейчас жюри MIPIM Awards составляет шорт-лист номинантов, а итоги конкурса подведут осенью.
Транспортно-пересадочный узел расположен на границе районов Нижегородский и Лефортово. Первую очередь открыли 27 марта 2020 года, вместе с продлением Некрасовской линии метро и открытием станции "Нижегородская".
В состав ТПУ входят одноименные станции МЦК, Горьковского направления МЖД и остановки наземного транспорта. В будущем радиальная линия железной дороги станет частью МЦД-4, который свяжет Апрелевку и Железнодорожный.
Когда полностью заработает Большая кольцевая линия, ТПУ примет еще больше пассажиров. В будущем пропускная способность ТПУ превысит 100 тысяч человек в сутки.
Ранее Сергей Собянин заявил, что ТПУ "Нижегородская" станет самым масштабным не только в Москве, но в России, Европе. Он отметил, что строительство кросс-платформенной пересадки будет закончено после завершения строительства Большой кольцевой линии метро (БКЛ).
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