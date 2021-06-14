Андрей Бочкарев: госпиталь в Вороновском вышел в финал премии MIPIM Awards

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Проект инфекционного госпиталя в поселении Вороновское стал финалистом международной премии MIPIM Awards 2021. Об этом сообщил заммэра столицы о вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Мы понимаем, что здания медицинского комплекса не обладают выдающейся архитектурной ценностью – главными принципами проекта были функциональность, надежность, долгий срок службы. Нам важно, что жюри конкурса высоко оценило социальную значимость объекта, а также тот подвиг, которые совершили строители, с нуля всего за месяц создав полноценный автономный стационар, в котором врачи за год работы спасли более 12,5 тысячи жизней", – сказал Бочкарев.
Проект госпиталя представлен в номинации "Лучший проект в области здравоохранения".
"Награда MIPIM Awards является одной из самых авторитетных и значимых в области недвижимости и городского развития. В общей сложности на конкурс поступило более 170 заявок из 36 стран мира. Выход проекта в финал – это уже достойная оценка проекта при такой серьезной конкуренции", – добавил вице-мэр.
Итоги конкурса будут подведены осенью 2021 года.
Бочкарев подчеркнул, что при строительстве объекта были задействованы более 27 тысяч подрядных организаций, свыше 11 тысяч строителей и 1,5 тысячи единиц техники.
Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что госпиталь может вмещать до 900 человек. Каждая койка может быть трансформирована в реанимационную в течение суток.
"Построенная в рекордный срок больница была необходима столице для оперативной борьбы с пандемией, и потому этот госпиталь можно назвать символом солидарности московских строителей и совместного с врачами и другими специалистами подвига в борьбе с COVID-19 в самый кризисный период", – заключил Кравцов.
Ранее сообщалось, что в Москве в 22-й раз пройдет конкурс "Лучший реализованный проект в области строительства". Среди участников выберут лучшие спортивные объекты, школы, жилые дома, офисные здания и станции метро.
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