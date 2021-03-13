Проект госпиталя в Вороновском выдвинули на премию MIPIM Awards

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проект инфекционного госпиталя в Вороновском выдвинули на архитектурную премию MIPIM Awards, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что клиника выдвинута на номинацию "Лучший проект в области здравоохранения". Она была возведена за рекордные 37 дней. Строительством занимались свыше 11 тысяч строителей и 1,5 тысячи единиц техники

"Символично, что именно в это время год назад мы приступили к строительству инфекционного госпиталя. Он возведен в рекордные для такого объекта сроки – за 37 дней. Необходимость и значимость госпиталя в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции сложно недооценить", – рассказал Бочкарев.

Он отметил, что итоги конкурса будут подведены осенью в рамках Международной инвестиционной выставки недвижимости MIPIM во Франции.

В сентябре прошлого года Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой был признан лучшим среди объектов культуры и спорта на международном конкурсе MIPIM Awards. Кроме этого приза, Дворец получал ранее главный приз конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства".

Спорткомплекс "Лужники" был отмечен на SportEngineering AWARDS в 2017 году. Еще одним знаковым местом Москвы является парк "Зарядье", который в прошлом году получил Гран-при – специальный приз жюри премии MIPIM Awards.

Здание Сколковского института науки и технологий (Сколтех) стало лучшим на ежегодной архитектурной премии Prix Versaille в номинации "Лучший университетский кампус".

Первая цифровая гимназия № 2075 в Москве также занимала первое место в номинации "Концепция образовательного учреждения в переосмыслении будущего" на конкурсе RTFA 2017 Awards, а также становилась обладательницей диплома Build School Project.