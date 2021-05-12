В Москве пройдет конкурс лучших строительных проектов

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В Москве в 22-й раз пройдет конкурс "Лучший реализованный проект в области строительства". Среди участников выберут лучшие спортивные объекты, школы, жилые дома, офисные здания и станции метро, рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"К участию принимаются проекты в области строительства и реставрации, которые были реализованы и получили разрешение на ввод в эксплуатацию в период с 1 января по 31 декабря 2020 года", – уточнил глава ведомства. Подать заявку можно до 31 мая с помощью сервиса "Кабинет застройщика". При отборе учитываться будут оригинальность проектов, соблюдение сроков работ, применение современных технологий, благоустройство прилегающих территорий и узнаваемость объекта среди горожан.

Лучшие проекты определит комиссия во главе с заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андреем Бочкаревым, а награждение пройдет в августе, накануне Дня строителя.

В конце апреля в столице стартовал международный конкурс на лучший проект застройки промзоны Южный порт в районе Печатники. Его организовали компании AEON Corporation и "Ферро-Строй". Победителя выберут, основываясь на оригинальности, стоимости разработки проекта, подготовки документации и строительства одного квадратного метра.

