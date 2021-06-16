Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

08:30

Реконструкция Шелепихинской набережной завершится в 2022 году

город эксклюзив

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Реконструкция Шелепихинской набережной завершится к концу 2022 года. Об этом Москве 24 рассказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Реконструкция Шелепихинской набережной от Третьего транспортного кольца (ТТК) до 3-го Силикатного проезда предусмотрена в рамках третьего этапа строительства транспортной развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и ТТК. Полностью завершить работы планируем к концу 2022 года.
Рафик Загрутдинов
руководитель департамента строительства города Москвы

Он напомнил, что, кроме реконструкции набережной, проектом предусматривается строительство более 14 километров дорог, в том числе четырех эстакад, двух подземных пешеходных переходов и двух очистных сооружений.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что движение транспорта по Северному дублеру Кутузовского проспекта планируют открыть в 2023 году. Он добавил, что новая трасса будет иметь по три полосы в каждом направлении.

По словам Бочкарева, этот проект очень важен для города.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать