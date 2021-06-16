Реконструкция Шелепихинской набережной завершится в 2022 году

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Реконструкция Шелепихинской набережной завершится к концу 2022 года. Об этом Москве 24 рассказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.





Рафик Загрутдинов руководитель департамента строительства города Москвы Реконструкция Шелепихинской набережной от Третьего транспортного кольца (ТТК) до 3-го Силикатного проезда предусмотрена в рамках третьего этапа строительства транспортной развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и ТТК. Полностью завершить работы планируем к концу 2022 года.

Он напомнил, что, кроме реконструкции набережной, проектом предусматривается строительство более 14 километров дорог, в том числе четырех эстакад, двух подземных пешеходных переходов и двух очистных сооружений.

Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что движение транспорта по Северному дублеру Кутузовского проспекта планируют открыть в 2023 году. Он добавил, что новая трасса будет иметь по три полосы в каждом направлении.

По словам Бочкарева, этот проект очень важен для города.