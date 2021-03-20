Движение по Северному дублеру Кутузовского проспекта планируют открыть в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Движение транспорта по Северному дублеру Кутузовского проспекта планируют открыть в 2023 году, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он подчеркнул, что новая трасса будет иметь по три полосы в каждом направлении.

"Из 10 км только 6,5 километра будут проходить по поверхности земли, остальные участки будут в эстакадном исполнении, потому что нашим коллегам нужно пересекать промышленные зоны, железные дороги", – приводит слова Бочкарев Агентство "Москва".

По его словам, этот проект очень важен для города.

Как сообщили в пресс-службе столичного Стройкомплекса, трасса пройдет от платной дороги "Северный обход Одинцово" до ТТК, севернее путей МЦД-1.

"В настоящее время ведутся работы по строительству основного хода трассы, а также строительство мостовых сооружений Молодогвардейской развязки МКАД, строительство моста через Москву-реку, ведется вынос инженерных сетей и коммуникаций из зоны влияния РЖД", –отметили в пресс-службе.

В Стройкомплексе добавили, что проезд по дороге будет платным.

Ранее Бочкарев рассказал, что во время реконструкции транспортной развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и ТТК планируется построить четыре эстакады.

Ожидается, что многоуровневая транспортная развязка в Пресненском районе обеспечит беспрепятственное движение на внутреннее направление ТТК и заезд в деловой центр "Москва-Сити" через 2-й Красногвардейский проезд.

Как стало известно ранее, реконструкция всех развязок МКАД может быть завершена в 2022–2023 годах. В течение 2021 года будет принято решение о реконструкции развязки МКАД и Щелковского шоссе.