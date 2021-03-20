Движение по Северному дублеру Кутузовского проспекта планируют открыть в 2023 году

С 20 марта закрыт участок между станциями "Беляево" и "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии метро
13:06
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Движение транспорта по Северному дублеру Кутузовского проспекта планируют открыть в 2023 году, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он подчеркнул, что новая трасса будет иметь по три полосы в каждом направлении.
"Из 10 км только 6,5 километра будут проходить по поверхности земли, остальные участки будут в эстакадном исполнении, потому что нашим коллегам нужно пересекать промышленные зоны, железные дороги", – приводит слова Бочкарев Агентство "Москва".
По его словам, этот проект очень важен для города.
Как сообщили в пресс-службе столичного Стройкомплекса, трасса пройдет от платной дороги "Северный обход Одинцово" до ТТК, севернее путей МЦД-1.
"В настоящее время ведутся работы по строительству основного хода трассы, а также строительство мостовых сооружений Молодогвардейской развязки МКАД, строительство моста через Москву-реку, ведется вынос инженерных сетей и коммуникаций из зоны влияния РЖД", –отметили в пресс-службе.
В Стройкомплексе добавили, что проезд по дороге будет платным.
Ранее Бочкарев рассказал, что во время реконструкции транспортной развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и ТТК планируется построить четыре эстакады.
Ожидается, что многоуровневая транспортная развязка в Пресненском районе обеспечит беспрепятственное движение на внутреннее направление ТТК и заезд в деловой центр "Москва-Сити" через 2-й Красногвардейский проезд.
Как стало известно ранее, реконструкция всех развязок МКАД может быть завершена в 2022–2023 годах. В течение 2021 года будет принято решение о реконструкции развязки МКАД и Щелковского шоссе.
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