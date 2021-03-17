Четыре эстакады появятся во время реконструкции Шелепихинской набережной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Четыре эстакады планируется построить во время реконструкции транспортной развязки на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и ТТК. Об этом со ссылкой на слова заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева сообщается на сайте Стройкомплекса.

Ожидается, что многоуровневая транспортная развязка в Пресненском районе обеспечит беспрепятственное движение на внутреннее направление ТТК и заезд в деловой центр "Москва-Сити" через 2-й Красногвардейский проезд.

"Всего планируется построить и реконструировать 9,7 километра дорог, работы включают устройство эстакад и подпорных стен, прокладку инженерных сетей и озеленение прилегающей территории", – обратил внимание Бочкарев.

По его словам, постройка осуществляется в несколько этапов. В настоящий момент практически окончены работы первого этапа. В рамках него прошла реконструкция Мукомольного и двух проектируемых проездов – № 4571 и 6680.

Ко всему прочему, будут строить два подземных пешеходных перехода и делать дополнительный пролет железнодорожного моста. Основные работы в рамках второго этапа хотят закончить в 2021 году, добавил Бочкарев.

Для того чтобы не пришлось ограничивать движение поездов по МЦД, инженеры городской группы компаний "Моспроект-3" возведут транспортные сооружения в составе развязки методом продольной надвижки.

Ранее говорилось, что реконструкция всех развязок МКАД может быть завершена в 2022–2023 годах. В течение 2021 года будет принято решение о реконструкции развязки МКАД и Щелковского шоссе.