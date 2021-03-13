Фото: портал мэра и правительства Москвы
Реконструкция всех развязок МКАД может быть завершена в 2022–2023 годах. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"Это огромная программа, которая улучшает минимум на 15–20% в конкретной точке и улучшает ситуацию на всем МКАД. Программа была начата в 2011 году, проделана колоссальная работа", – приводит Агентство "Москва" слова Бочкарева.
Также он отметил, что в течение 2021 года будет принято решение о реконструкции развязки МКАД и Щелковского шоссе. Бочкарев подчеркнул, что в данном вопросе учитываются действия федеральных подразделений, которые контролируют строительство дублера Щелковского шоссе.
"Решение принимается, а мы примем решение где-то в течение этого года, в каком объеме необходимо будет реконструировать или не реконструировать развязку МКАД и Щелковского шоссе", – прокомментировал заммэра.
Ранее сообщалось, что реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Липецкой улицей начнется в апреле. Работы планируется закончить за три года.
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