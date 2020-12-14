"Торги Москвы": бизнес в подвалах и на первых этажах зданий

Город регулярно выставляет на торги нежилые помещения в подвалах и на первых этажах жилых зданий. С одной стороны, это весьма интересные для развития бизнеса объекты. Но с другой, они вызывают много вопросов – как у инвесторов, так и у жителей тех домов, в которых эти помещения находятся.

Наиболее частый вопрос – кому они по закону должны принадлежать? Какими нежилыми помещениями распоряжается город? Какие подвалы бесспорно принадлежат собственникам жилья на правах общей долевой собственности? На какие объекты жильцы претендовать не могут? И как арендовать нежилые помещения у города по льготным ставкам? Подробности - в программе "Торги Москвы".