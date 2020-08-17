Реконструкцию кинотеатра "Керчь" планируется завершить до конца января 2023 года

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Здание кинотеатра "Керчь" в Бирюлеве Восточном будет реконструировано. Инвестор проекта получил разрешение на строительство сроком действия до 26 января 2023 года, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики.

Работа ведется в рамках программы по реконструкции 39 кинотеатров. После обновления "Керчь" станет четырехэтажным с подземным этажом, а его площадь увеличится до 12,5 тысячи квадратных метров.

Под одной крышей, кроме многозального кинокомплекса, там разместятся супермаркет, магазины и киоски промтоваров, предприятия общественного питания, административные и служебные помещения.

Ранее сообщалось, что кинотеатр "Художественный", который закрылся на реставрацию в 2014 году, планируется открыть к концу 2020 года. Он будет действовать как премьерный и фестивальный центр.

В течение года в кинотеатре будет освещаться мировая киноповестка, в том числе будут показываться фильмы, не приобретенные для российского проката.