На mos.ru заработал сервис для получения QR-кода для доступа на мероприятия и в общепит

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сервис для получения QR-кода для доступа на мероприятия и в заведения общественного питания заработал на mos.ru. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Организации могут запрашивать у посетителей QR-код, подтверждающий статус вакцинации, переболевшего или наличие действующего отрицательного результата ПЦР-теста", – сказано в сообщении на главной странице сервиса .

Для получения QR-кода предусмотрены две кнопки – для граждан РФ и иностранцев.

Ранее мэр Москвы подписал указ, согласно которому с 28 июня все рестораны и кафе начинают работать на правах COVID-free-заведений.

Таким образом, посещать заведения общепита смогут только те жители города, кто сделал прививку от коронавируса, переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев или имеет отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. При этом никакие бумажные справки приниматься не будут – только QR-код.