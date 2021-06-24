Минцифры планирует обеспечить переболевших COVID-19 QR-кодами к 30 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ рассчитывает к 30 июня обеспечить переболевших коронавирусом QR-кодами для посещения кафе и общественных мест.

Как рассказал замглавы ведомства Олег Качанов, идет процесс подгрузки регистра переболевших COVID-19 из информационных ресурсов Минздрава.

"Мы сейчас с ними настраиваем интеграцию, чтобы QR-код показывался не только тем, кто вакцинировался, но и тем, кто переболел. По нашим планам 30-го числа, возможно, мы даже скорректируемся на пару дней влево, у нас эта интеграция будет сделана", – заявил он в эфире телеканала "Россия 24".

Качанов добавил, что Минцифры получит доступ порядка к 9 миллионам записей из регистра переболевших. Затем массив данных сверят с учетными записями портала госуслуг и предоставят гражданам QR-коды.

Ранее сообщалось, что в Москве 28 июня заработает система доступа в кафе и рестораны по QR-кодам. Согласно распоряжению Сергея Собянина, данное требование распространяется на все заведения общественного питания. Летние веранды будут работать без изменений до 12 июля.

