Минцифры планирует обеспечить переболевших COVID-19 QR-кодами к 30 июня

21:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ рассчитывает к 30 июня обеспечить переболевших коронавирусом QR-кодами для посещения кафе и общественных мест.
Как рассказал замглавы ведомства Олег Качанов, идет процесс подгрузки регистра переболевших COVID-19 из информационных ресурсов Минздрава.
"Мы сейчас с ними настраиваем интеграцию, чтобы QR-код показывался не только тем, кто вакцинировался, но и тем, кто переболел. По нашим планам 30-го числа, возможно, мы даже скорректируемся на пару дней влево, у нас эта интеграция будет сделана", – заявил он в эфире телеканала "Россия 24".
Качанов добавил, что Минцифры получит доступ порядка к 9 миллионам записей из регистра переболевших. Затем массив данных сверят с учетными записями портала госуслуг и предоставят гражданам QR-коды.
Ранее сообщалось, что в Москве 28 июня заработает система доступа в кафе и рестораны по QR-кодам. Согласно распоряжению Сергея Собянина, данное требование распространяется на все заведения общественного питания. Летние веранды будут работать без изменений до 12 июля.
Москвичам рассказали, где и как получить QR-коды
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