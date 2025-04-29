Жители Патриарших прудов попросили столичные власти запретить самокаты и мотоциклы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жители Патриарших прудов попросили Сергея Собянина запретить в этом районе самокаты и мотоциклы. Соответствующее обращение к мэру Москвы опубликовал телеграм-канал "Патриаршие".

В документе указано, что "самый популярный и раскрученный район" города стал самым травмоопасным не только для местных, но и для туристов. Дело в том, что из-за узких улочек и переулков места всем участникам движения не хватает, а парковки самокатов не только преграждают проход, но и портят вид района. Кроме того, многие подъезды домов выходят прямо на тротуар у проезжей части.

"Выходя из подъездов, мы постоянно находимся в риске быть сбитыми", – сетуют авторы обращения.

Также жители попросили власти города решить проблему с мотоциклистами, которые любят ездить по ночам с громкой музыкой, ревя моторами.

Ранее стало известно, что операторы кикшеринга "МТС Юрент", Whoosh и "Яндекс Go" с начала сезона проката выписали пользователям более 26 тысяч штрафов. Это в 4 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Кроме того, выросло количество блокировок пользователей. Ограничения наложили на примерно 190 тысяч аккаунтов. В основном пользователей блокировали за передачу управления устройствами детям и подросткам.

