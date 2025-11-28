Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 ноября, 07:16

Политика

Пушилин назвал слишком завышенными цены на жилье в ДНР

Фото: ТАСС/URA.RU/Роман Наумов

Цены на жилье в Донецкой Народной Республике (ДНР) все еще слишком высоки, чтобы говорить о доступности для граждан. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин.

"Исходя из этого и предпринимаются все исчерпывающие меры для того, чтобы насытить рынок. Потому что эти цены обусловлены дефицитом. Жилья не хватает, очень долгое время оно не вводилось в эксплуатацию", – подчеркнул Пушилин, его цитирует РИА Новости.

Глава ДНР отметил, что в республику постепенно возвращаются местные жители, однако свободного жилья становится все меньше. Это относится в том числе и к арендному жилью.

В связи с этим Пушилин поставил задачу насытить рынок недвижимости в ДНР. По его словам, если в Мариуполе уже проводится работа в этом направлении, то в Донецко-Макеевской агломерации подготовительные работы начались только в начале этого года.

Ранее Вооруженные силы России освободили населенный пункт Васюковка в Донецкой Народной Республике. Взять Васюковку под контроль удалось в результате действий подразделений группировки войск "Южная".

В ДНР будет представлена концепция военного туризма. В правительстве региона рассказали, что сейчас республика представляет собой ассоциацию мест боевой славы, которые связаны с Донбасской освободительной операцией в 1943 году, событиями гражданской войны 2014 года и СВО. Эти ключевые точки будут привлекать туристов.

Российские войска освободили еще один населенный пункт в ДНР

Читайте также


политикарегионы

Главное

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика