Пушилин назвал слишком завышенными цены на жилье в ДНР

Фото: ТАСС/URA.RU/Роман Наумов

Цены на жилье в Донецкой Народной Республике (ДНР) все еще слишком высоки, чтобы говорить о доступности для граждан. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин.

"Исходя из этого и предпринимаются все исчерпывающие меры для того, чтобы насытить рынок. Потому что эти цены обусловлены дефицитом. Жилья не хватает, очень долгое время оно не вводилось в эксплуатацию", – подчеркнул Пушилин, его цитирует РИА Новости.

Глава ДНР отметил, что в республику постепенно возвращаются местные жители, однако свободного жилья становится все меньше. Это относится в том числе и к арендному жилью.

В связи с этим Пушилин поставил задачу насытить рынок недвижимости в ДНР. По его словам, если в Мариуполе уже проводится работа в этом направлении, то в Донецко-Макеевской агломерации подготовительные работы начались только в начале этого года.

Ранее Вооруженные силы России освободили населенный пункт Васюковка в Донецкой Народной Республике. Взять Васюковку под контроль удалось в результате действий подразделений группировки войск "Южная".

В ДНР будет представлена концепция военного туризма. В правительстве региона рассказали, что сейчас республика представляет собой ассоциацию мест боевой славы, которые связаны с Донбасской освободительной операцией в 1943 году, событиями гражданской войны 2014 года и СВО. Эти ключевые точки будут привлекать туристов.