25 ноября, 08:59

РИА Новости: депутат ДНР Бондаренко владела 285 объектами недвижимости

Обвиняемая в растрате депутат ДНР Бондаренко владела 285 объектами недвижимости – СМИ

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Депутат народного совета ДНР Татьяна Бондаренко, обвиняемая по делу о присвоении или растрате, владела 285 объектами недвижимости, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Басманный суд Москвы арестовал ее в начале октября. Она обвиняется в присвоении или растрате, а также в незаконной банковской деятельности, которая сопряжена с извлечением дохода в особо крупном размере.

В ходе одного из судебных заседаний она заявила, что ей вменяется растрата на сумму 14 миллионов рублей, и подчеркнула, что ее "оговорили". По ее словам, с начала СВО она помогла фронту техникой на "сотни миллионов рублей", ее защита также утверждает, что ее вина не доказана.

При этом обвиняемый в растрате средств при возведении фортификационных сооружений в Курской области гендиректор строительной компании Виталий Синьговский дал на Бондаренко показания и заявил, что она помогла обналичить часть денежных средств, то есть около 30 миллионов рублей, после чего передала их экс-депутату Курской областной думы Максиму Васильеву.

Теперь в судебных материалах указано, что Бондаренко приобретала и зарегистрировала на себя 285 объектов недвижимости, в том числе в период совершения вменяемых ей преступлений. От некоторых объектов она избавилась, а часть перерегистрировала под видом заключения договоров дарения на своего брата.

В документах также подчеркивается, что стоимость объектов многократно превышает суммарный доход фигурантки дела и ее родственников. Однако из поступившего в суд ходатайства следствия о наложении ареста на имущество следует, что официально Бондаренко не обладает какой-либо недвижимостью.

Несмотря на это, СМИ отмечают, что имущество фигурантки арестовано. Известно, что она строила коттеджный поселок в Курском районе, арест наложен на несколько десятков незастроенных земельных участков.

Ранее стало известно, что экс-заместителю губернатора Санкт-Петербурга Владимиру Лавленцеву предъявлены обвинения в хищении части средств, выделенных из бюджета на строительство трассы М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань (трасса "Восток").

Сообщалось, что 22 сентября 2020 года был подписан договор на проектирование дороги между госкомпанией "Российские автомобильные дороги" и АО "Стройтрансгаз". Подрядчик обязался разработать проектно-сметную документацию для новой магистрали. Стоимость контракта составила 53,1 миллиарда рублей, однако часть этих денег была украдена, а общий ущерб достиг 2,5 миллиарда рублей.

происшествиярегионы

