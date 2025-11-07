Задержан глава департамента машиностроения ТЭК Минпромторга РФ Кузнецов

Фото: Агентство ''Москва''/Артур Новосильцев

Правоохранители задержали директора департамента машиностроения ТЭК Минпромторга России Михаила Кузнецова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что Кузнецова задержали в рамках уголовного дела о должностном преступлении. Сейчас с ним проводятся следственные действия.

В Минпромторге подтвердили задержание Кузнецова, добавив, что министерство находится в тесном сотрудничестве со следствием и оказывает все необходимое содействие.

До прихода в Минпромторг Кузнецов занимал пост гендиректора АНО "Институт нефтегазовых технологических инициатив". Он также работал в Минэнерго, компаниях "Русский уголь", "Лукойл" и "Газпром нефть".

Ранее суд приговорил экс-начальника 4924-го военного представительства Минобороны России Ивана Популовского к 10 годам колонии строгого режима за взятки в особо крупном размере.

В конце октября экс-главе администрации Ростова-на-Дону Алексею Логвиненко было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Также инстанция оставила без изменений решение Ленинского суда Ростова-на-Дону, который отправил Логвиненко до 23 декабря в СИЗО.