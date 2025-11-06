Экс-начальник представительства Минобороны Популовский получил 10 лет за взятки

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Суд приговорил экс-начальника 4924-го военного представительства Минобороны России Ивана Популовского к 10 годам колонии строгого режима за взятки в особо крупном размере, сообщает aif.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

О задержании Популовского и его подчиненного Григория Зорина стало известно 16 сентября 2024 года.

По версии следствия, в 2021 году Минобороны заключило контракты со Всероссийским научно-исследовательским институтом кабельной продукции и Торговым домом при институте кабельной промышленности на сумму свыше 1,2 миллиарда рублей.

За покровительство при контролировании качества поставок Популовский получил от этих организаций свыше 11 миллионов рублей. В итоге суд не только приговорил Популовского к лишению свободы, но и лишил его звания полковника.

Вместе с ним по делу проходил Зорин. Его признали виновным и приговорили к 5 годам лишения свободы условно с лишением звания майора и запретом занимать должности на государственной службе в течение четырех лет.

Ранее следователи нашли у экс-замначальника тыла внутренних войск МВД России Владимира Панова более 40 объектов недвижимости. Имущество было оформлено на мужчину, а также на членов его семьи.

Кроме того, в ходе обысков у генерала было изъято более 21 миллиона рублей. По данным следствия, Панов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа.

