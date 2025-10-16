РИА Новости: сотрудники МВД и ФСБ проводят обыски в администрации Калининграда

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В администрации Калининграда идут обыски, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Уточняется, что на месте работают сотрудники МВД и ФСБ, однако подробности в настоящий момент неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Приморье арестовали бывшего администратора лесного хозяйства и охраны объектов животного мира по делу о получении взяток на 3 миллиона рублей.

По данным следствия, в 2017 году он получил взятку в размере 1 миллиона рублей за согласование переуступки прав и обязанностей по договорам аренды трех лесных участков.

Помимо этого, с августа 2017 года по февраль 2020-го он получил более 2 миллионов рублей за покровительство работы организации в лесопромышленной сфере.

