В Москве будут судить мужчину за 23 аферы с ущербом более 122 млн рублей

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Тверской суд Москвы рассмотрит дело мужчины, обвиняемого в совершении 23 афер, в результате которых было похищено свыше 122 миллиона рублей. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По версии следствия, мужчина ходил на разные тренинги в сфере инвестиций. Там он знакомился с участниками семинаров, представляясь успешным предпринимателем. Входя в доверие к гражданам, злоумышленник предлагал людям вложить средства в якобы выгодные проекты и обещал большой заработок.

В частности, предпринимательница из Санкт-Петербурга отправила злоумышленнику около 7 миллионов рублей. Впоследствии мужчина выплатил женщине под видом процентов более 750 тысяч рублей. Через некоторое время обвиняемый перестал выходить на связь. В связи с этим потерпевшая была вынуждена обратиться в полицию.

В результате злоумышленник был задержан в Тульской области. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела о мошенничестве, которые были объединены в одно производство. Суд сперва избрал мужчине меру пресечения в виде домашнего ареста.

Во время расследования дела была выявлена причастность злоумышленника к 23 эпизодам мошенничества. Теперь дело с утвержденным обвинением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Москве были задержаны двое женщин и трое мужчин, в отношении которых было возбуждено дело о мошенничестве за ипотечные аферы на 60 миллионов рублей. По предварительным данным, злоумышленники находили граждан и под предлогом заработка склоняли их к преступлению.

В один из банков направлялись заявки на получение ипотеки по специальной госпрограмме с ложными сведениями. После их одобрения и выделения денег задержанные предоставляли в кредитную организацию поддельные отчеты, которые якобы подтверждали строительные работы. На деле на участках стояли макеты из фанер и досок.

