31 октября, 15:11

Происшествия

Экс-главе Ростова-на-Дону Логвиненко предъявлено обвинение в превышении полномочий

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Экс-главе администрации Ростова-на-Дону Алексею Логвиненко предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС из зала Ростовского областного суда.

Также инстанция оставила без изменений решение Ленинского суда Ростова-на-Дону, который отправил Логвиненко до 23 декабря в СИЗО. Таким образом, стороне защиты отказали в удовлетворении жалобы на избранную бывшему главе администрации города меру пресечения.

В начале года Логвиненко написал заявление об уходе по собственному желанию. Он работал на посту главы администрации Ростова-на-Дону с октября 2019 года. 24 октября его задержали.

По версии СК, в 2020 году Логвиненко, несмотря на требования закона, привлек кредит коммерческого банка. Из-за этого бюджету Ростова-на-Дону был причинен ущерб в размере свыше 47 миллионов рублей. В отношении чиновника было возбуждено дело.

Свою причастность к преступлению Логвиненко отрицал и вину не признал. Также его представитель заявлял, что следственные органы приняли меры к выявлению дополнительных фактов его преступной деятельности.

