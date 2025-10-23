Глава администрации Рязани отстранен от должности после проверки сведений о доходах

Фото: vk.com/v.e.artemov

Глава администрации Рязани Виталий Артемов временно отстранен от должности из-за проверки достоверности сведений о его доходах и расходах. Информация об этом появилась в группе Рязанской городской думы в соцсети "ВКонтакте".

Проверку инициировал Антикоррупционный комитет Рязанской области. Помимо сведений о доходах, она коснулась данных об имуществе Артемова и его обязательствах имущественного характера.

Решение об отстранении было принято главой муниципального образования, председателем Рязанской городской думы Татьяной Панфиловой. Чиновник не сможет вернуться к своим обязанностям до 20 декабря включительно.

Ранее первый заместитель мэра Железногорска Красноярского края Роман Вычужанин был арестован на два месяца по подозрению в превышении полномочий при ликвидации несанкционированных свалок.

Следователи выяснили, что в 2024 году чиновник принял решение о заключении контракта о вывозе мусора на неподходящую территорию с фирмой без лицензии, несмотря на условия соглашения о размещении на специализированных полигонах. Администрация подписала акт выполненных работ и перевела подрядчику около 4 миллионов рублей.