Первый заммэра Железногорска Вычужанин отправлен под домашний арест

Фото: телеграм-канал "Железногорск"

Первый заместитель мэра города Железногорска Красноярского края Роман Вычужанин отправлен под домашний арест на два месяца по подозрению в превышении полномочий при ликвидации несанкционированных свалок. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Вычужанин был задержан 19 октября в рамках возбужденного уголовного дела по статьям "Виды соучастников преступления" и "Превышение должностных полномочий".

Следствие выяснило, что в 2024 году политик приказал своему сотруднику заключить контракт на ликвидацию несанкционированных свалок с фирмой, не имеющей лицензии. Подрядчик вывез мусор на территорию, не предназначенную для утилизации твердых бытовых отходов, несмотря на то что соглашение требовало размещения отходов на специализированных полигонах.

Игнорируя серьезные нарушения условий, администрация подписала акт выполненных работ и перевела подрядчику около 4 миллионов рублей.

В результате Вычужанин оказался под арестом. В отношении руководителя фирмы-подрядчика было инициировано расследование по факту мошенничества, а против сотрудника администрации – по факту превышения должностных полномочий, добавили в ведомстве.

В свою очередь, пресс-служба краевой прокуратуры уточнила, что ответственность за выполнение работ по ликвидации свалок взяло ООО "Красноярская промышленная компания", которое не имело лицензии на работу с отходами I–IV классов опасности. Общая сумма контракта составила 5,7 миллиона рублей.

Ранее зампредседателя комитета городского хозяйства и строительства администрации Калининграда был арестован до 10 декабря по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Согласно материалам дела, в декабре 2023 года неустановленные лица подготовили коммерческие предложения с завышенной стоимостью поставки двух скамеек из мраморизованного известняка для сквера 70-летия Калининградской области. Закупка планировалась в рамках проекта "Развитие туристической инфраструктуры".

После поставки заказчику предоставили ложные документы о стоимости и качестве товара, а на счет предпринимателя перевели почти 8,3 миллиона рублей. Разница между реальной и завышенной ценой составила более миллиона рублей.