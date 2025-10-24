Экс-глава администрации Ростова-на-Дону Логвиненко арестован за превышение полномочий

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Ленинский районный суд арестовал бывшего главу администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко до 23 декабря по делу о превышении должностных полномочий, передает ТАСС.

Как сообщил представитель следствия в суде, свою причастность к преступлению Логвиненко отрицал и вину не признал. Также представитель отметил, что следственные органы приняли меры к выявлению дополнительных фактов его преступной деятельности.

Ранее сообщалось, что в отношении Логвиненко возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ). По данным следствия, в 2020 году он незаконно привлек кредит коммерческого банка, нанеся ущерб городскому бюджету в размере более 47 миллионов рублей.

Логвиненко вступил в должность в октябре 2019-го, а спустя 2 года его полномочия были продлены. В январе 2025 года он написал заявление об уходе по собственному желанию.