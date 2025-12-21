Дипломат Пилипсон: введение Черногорией виз для россиян ударит по экономике республики

Фото: ТАСС/Максим Конанков

Планируемое правительством Черногории введение виз для россиян негативно отразится на туристической отрасли республики. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор четвертого европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

Он напомнил, что Черногория по-прежнему остается популярным направлением среди граждан РФ. Республика, введя визы, может потерять несколько процентов ВВП страны, что, в свою очередь, нанесет удар по финансовым и экономическим показателям в целом, подчеркнул собеседник агентства.

Черногория намерена ввести визы для россиян к концу сентября 2026 года. Решение связано с обязательствами, взятыми на себя республикой для полноправного членства в Евросоюзе.

В настоящее время российские туристы могут въезжать в страну без визы на срок до 30 дней. При этом у них должен быть действующий паспорт.