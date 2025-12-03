03 декабря, 11:15Туризм
Въездная виза в Египет подорожает до 45 долларов
Фото: 123RF.com/frenta
Египет повысил стоимость въездных виз почти в два раза. Президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси подписал указ, согласно которому визовый сбор увеличивается с 25 до 45 долларов, сообщает телеканал "360" со ссылкой на "Аль-Араби".
По информации СМИ, законопроект о повышении пошлин был внесен министерством иностранных дел Египта и одобрен нижней палатой парламента 2 ноября. Предлагалось ввести новую пошлину на визы в размере, не превышающем 20 долларов или ту же сумму в другой иностранной валюте.
Согласно новым правилам, аналогичная плата будет взиматься за каждую визу или консульское действие в посольствах и консульствах Египта за рубежом.
Кроме того, дипломаты настояли на введении дополнительного сбора в размере 50 египетских фунтов (примерно 1,05 доллара) за каждое заверение документов в МИД.
Ранее сообщалось, что Испания начала требовать транзитные визы от россиян даже для пересадки в аэропортах при полетах в Латинскую Америку. Уточнялось, что до 2025 года подобных ограничений в Испании не было.
В начале ноября Еврокомиссия заявила о введении полного запрета на выдачу гражданам России новых многоразовых виз. Теперь россиянам нужно обращаться за визой каждый раз при планировании поездки в страны Евросоюза.
