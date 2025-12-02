Форма поиска по сайту

Новости

Новости

02 декабря, 09:45

Туризм

Испания начала требовать транзитные визы с россиян

Фото: depositphotos/artoleshko

Испания начала требовать оформления транзитной визы от россиян даже для пересадки в испанских аэропортах при полетах в Латинскую Америку. Об этом ТАСС сообщил председатель координационного совета при Общественной палате РФ по развитию туризма, индустрии гостеприимства и отдыха Андрей Максимов.

"Испания сейчас требует транзитную визу при перелетах, скажем, в Латинскую Америку, поскольку именно аэропорт Мадрида (Барахас) часто используется для транзита в страны Южной, Центральной Америки", – сказал эксперт.

Он уточнил, что до 2025 года подобных ограничений в Испании не было. При этом эксперт отметил, что некоторые страны Европейского союза ввели дополнительные проверки и требования для россиян, включая необходимость наличия страховки, оформленной в ЕС, и банковских счетов на его территории.

7 ноября Еврокомиссия объявила о введении полного запрета на выдачу гражданам России новых многоразовых виз. Теперь россияне должны обращаться за визой каждый раз при планировании поездки в страны ЕС. Тем не менее ввести полный запрет на въезд для российских туристов ЕК не может, так как выдача виз остается национальной компетенцией.

Испания ужесточила правила транзита для россиян

