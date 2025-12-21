Форма поиска по сайту

21 декабря, 13:39

Общество

Москвичей предупредили о мокром снеге вечером 21 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве в период с 23:00 21 декабря до 18:00 следующего дня ожидается снег и мокрый снег. В отдельных районах будут налипание мокрого снега, гололед и усиление ветра до 15 метров в секунду, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России.

К вечеру 22 декабря прогнозируются понижение температуры воздуха до минус 3 – минус 5 градусов, а также сильная гололедица на дорогах. В связи с непогодой ведомство призвало горожан парковаться в безопасных местах и обходить шаткие и рекламные конструкции. При необходимости москвичи могут позвонить по телефонам 101 и 112 или единому номеру доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.

Столичные службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят необходимые регламентные работы, уточнили в комплексе горхозяйства.

В свою очередь, в Дептрансе Москвы автомобилистам рекомендовали соблюдать скоростной режим и дистанцию, не совершать резких маневров и не отвлекаться на телефон. Кроме того, жителям посоветовали 22 декабря отложить поездки на машине и пересесть на городской транспорт.

"За ситуацией на дороге круглосуточно следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД", – добавили в департаменте.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что снега, который выпадет 22 и 23 декабря, будет достаточно для формирования снежного покрова, однако его высота будет незначительной. Ближе к Новому года прогнозируется еще одна порция осадков, но пока сложно сказать, сколько снега выпадет, уточнила она.

Декабрь завершится в Москве аномалией температуры и дефицитом осадков

