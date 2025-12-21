Медведь Вася из Московского зоопарка может впервые впасть в спячку

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Гималайский медведь Вася, спасенный из рук контрабандистов в 2022 году, может впервые впасть в спячку в Московском зоопарке в этом сезоне. Об этом ТАСС заявил начальник отдела "Млекопитающие" зоосада Михаил Брагин.

"Думаю, что спячка у медведей начнется в декабре, но Фаня у нас спала уже, а Вася – первый год. Дело в том, что они из очень нехороших условий привезены, и у них не было никогда возможности засыпать. И вот Фаня в прошлом году все-таки пришла в норму, а Вася еще дремал, но не спал. Надеемся, что в этом году заснет", – пояснил собеседник агентства.

Брагин отметил, что в настоящее время гималайские медведи готовятся к спячке. Осенью их рацион увеличивается. Они получают высококалорийные продукты, включая мясо, орехи и сухофрукты, и активно набирают вес до 160–190 килограммов. Также специалисты добавляют в вольеры солому, сено или древесную "шерсть" – длинные тонкие древесные стружки.

Эксперт уточнил, что при наступлении холодов животные становятся "вяленькими", им не нужно мешать. Когда они начинают отказываться от еды и перестают вставать при появлении киперов, тогда дверь закрывают и звери засыпают "в своем гнезде", резюмировал он.

Ранее манул Бабник, которого также называют Кешей, из центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка завершил зажировку к зиме. Вес животного составляет 6,5 килограмма. В данный момент манул получает около 400 граммов корма один раз в день.