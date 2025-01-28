Глава администрации Ростова-на-Дону написал заявление об уходе

Фото: телеграм-канал "Алексей Логвиненко"

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко написал заявление об уходе по собственному желанию, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя городской думы.

"Он остается исполняющим обязанности главы администрации. В ходе заседания будет рассмотрен вопрос об отставке", – сказал собеседник СМИ.

Логвиненко вступил в должность в октябре 2019 года. Спустя два года его полномочия были продлены. Сам политик еще 14 января 2025 года опровергал сведения о своем увольнении.

Ранее в отставку ушел губернатор Ростовской области Василий Голубев. Причиной стал переход на новую работу.

На его должность Владимир Путин назначил гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации Юрия Слюсаря. Президент отмечал, что регион обладает большим потенциалом и хорошими показателями, однако там ситуация должна меняться к лучшему.

