Данные 12 детей из России внесены в базу "Миротворца"

Данные 12 российских детей в возрасте от 2 до 5 лет внесли в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, опубликованную ресурсом.

Несовершеннолетним россиянам вменяется "покушение на суверенитет Украины". В карточках каждого из детей говорится, что они якобы пересекли КПП, расположенные на территориях, которые Киев считает своими, "полностью осознавая, что посещение этих пунктов пропуска является правонарушением".

По аналогичной причине ранее в базу "Миротворца" попали еще 25 детей из России. Их карточки появились на ресурсе 9 и 10 декабря.

До этого из-за якобы намеренного нарушения государственной границы Украины в базе экстремистского сайта оказался 5-летний россиянин.