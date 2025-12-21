Росздравнадзор проверит информацию об инциденте в частной столичной клинике

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Росздравнадзор проверит информацию об инциденте в частной московской клинике, где мужчина якобы впал в кому после операции. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

По данным СМИ, речь идет о советнике гендиректора сервиса HeadHunter Виталии Терентьеве, который якобы впал в кому после процедуры липосакции живота. По словам журналистов, после операции у мужчины остановилось дыхание, затем врачи вызвали скорую помощь и провели реанимацию. Утверждается, что мужчину доставили в столичную больницу.

Ранее пациентка частной московской клиники скончалась после проведенной операции. Точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, прокуратура организовала проверку по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.