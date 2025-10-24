СК возбудил дело в отношении экс-главы администрации Ростова-на-Дону Логвиненко

Фото: TASS/Zuma

Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

"Логвиненко задержан, в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", – приводит ее слова пресс-служба ведомства.

По данным следствия, в 2020 году Логвиненко вопреки требованиям бюджетного законодательства привлек кредит коммерческого банка. В результате бюджету города был причинен ущерб на сумму более 47 миллионов рублей.

Как уточнила Петренко, дело заведено по факту превышения должностных полномочий.

Логвиненко вступил в должность в октябре 2019-го, а спустя два года его полномочия были продлены. В январе 2025 года он написал заявление об уходе по собственному желанию.

Ранее первый заместитель мэра Железногорска в Красноярском крае Роман Вычужанин был отправлен под домашний арест на два месяца по подозрению в превышении полномочий при ликвидации несанкционированных свалок. Подрядчик, с которым город заключил договор по решению чиновника, вывез мусор на территорию, не предназначенную для утилизации твердых бытовых отходов.