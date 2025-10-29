Глава района Хакасии задержан по подозрению в превышении должностных полномочий

Фото: телеграм-канал "Следком"

Глава Аскизского района Республики Хакасия задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным следствия, в марте 2022 года между администрацией Аскизского района и строительной организацией был заключен муниципальный контракт на строительство школы, его стоимость превышала 1,1 миллиарда рублей. Размер авансирования составлял 10% от стоимости.

В период с марта 2022 по 2025 года подозреваемый знал о существенном отставании подрядчика от графика выполнения работ, однако обеспечил заключение дополнительного соглашения, которое увеличило размер аванса до 90% от общей стоимости.

После завершения срока действия контракта выяснилось, что строительство школы не завершено. Стоимость невыполненных работ – более 460 миллионов рублей. Бюджету Хакасии причинен ущерб в указанном размере.

В настоящий момент подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий, совершенное группой лиц по предварительному сговору из иной личной заинтересованности". Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того расследуется уголовное дело в отношении подрядчика по статье о присвоении или растрате, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.

